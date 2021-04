Con nuevos ardides, entrerrianos fueron estafados vía telefónica y redes

El lunes por la mañana, una jubilada de 75 años, domiciliada en calle Urquiza de la ciudad de Victoria, que se encontraba sola en su vivienda, recibió un llamado telefónico donde un sujeto se hizo pasar por un sobrino y con distintos argumentos, la persuadió de entregar a una persona que luego pasó por su vivienda pesos, dólares y joyas.



La investigación cuenta con material fílmico, se encuentra individualizado un vehículo y algunas de las personas involucradas, y se sigue una pista en la capital provincial.



El segundo de los hechos ocurrió el miércoles. Desde un servicio de flete se recibió un llamado para retirar unos bidones de fertilizante que se encontraban en el Correo Argentino.



El hombre que requirió el servicio, pide además que antes de retirarlos, abone 6.000 pesos en un Rapipago, (supuesto valor de los bidones) fundamentando que se encontraba en la zona de Antelo y no podía llegar hasta aquí por falta de movilidad. El encargado del flete realiza el pago indicado, pero al llegar al correo los bidones no estaban ni se sabía nada de ellos y ya no pudo comunicarse con esta persona que se había identificado como Perrone porque lo había bloqueado.



Finalmente, la tercera estafa se concretó vía redes sociales. Una mujer recibió un mensaje por Instagram desde la cuenta de una amiga domiciliada en la ciudad de Nogoyá. En medio de la conversación esta persona la persuade de realizarle una transferencia de 15.000 pesos, a lo que ella accede.



Minutos después le envía el comprobante a su amiga vía WhatsApp y ésta le manifiesta que no había solicitado dinero y que no había mandado ningún mensaje similar. Asimismo le dijo que no era la única que le manifestaba lo mismo. Aparentemente personas desconocidas le habrían hackeado su cuenta de Instagram y estarían solicitando dinero a su nombre, indicó Lt39.



Ante nuevas estafas y ardides utilizados por delincuentes, desde la policía recomendaron tomar todas las precauciones para evitar este tipo de engaños, corroborando con familiares o personas de cercanía la solicitud de transacciones o movimiento de dinero.