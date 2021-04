Roció con alcohol a un niño, lo prendió fuego y huyó

En un brutal incidente ocurrido en el barrio Vidriera de la ciudad rionegrina de Allen, un niño de solo cinco años fue rociado con alcohol y prendido fuego por un hombre. La situación fue muy dramática y la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de General Roca.El incidente ocurrió este miércoles en horas de la tarde, en las cercanías del cruce de las calles El Calafate y Tobas. Por razones que se desconocen, un hombre se acercó a un niño que jugaba junto a su hermana y le arrojó alcohol. Después, sin demorarse, lo prendió fuego.Como el hecho sucedió a plena luz del día, varios vecinos corrieron a auxiliar a la víctima mientras veían como el agresor se escapaba a la carrera y luego se zambullía en un canal cercano.La Policía provincial no tardó en llegar al lugar de los hechos y se puso al frente de una investigación para identificar al autor de la salvaje agresión.La investigación de lo sucedido ayer quedó a cargo de personal de las comisarías 6 y 33 de Allen, además de la colaboración de la Brigada de Investigaciones.Vecinos del lugar indicaron que la víctima no vive en la zona y que habría ido de visita, con su familia. El menor que estaba jugando con el niño quemado no resultó herida, indicaron las fuentes.Para efectuar distintas pericias, se hicieron presentes los integrantes de Criminalística.El padre del niño, fue entrevistado por LU19, quien confirmó el hecho. "Yo estaba trabajando por acá cerca a unas cuadras, y de repente llegó corriendo mi sobrinita, diciendo que a mi hijo un hombre lo había prendido fuego y después se había tirado al canal. Me dijo como estaba vestido y todo, con remera y pantalón de Boca y una visera roja ". De inmediato, el hombre se dirigió al lugar del hecho, comprobó que el nene estaba con quemaduras y lo llevó a la guardia del hospital. De allí fue derivado al centro asistencial de Roca, de mayor complejidad. El hombre señaló que se había comunicado con la mamá del pequeño, quien confirmó que se encuentra en observación pero fuera de peligro.Según indicó el padre, el pequeño tiene quemaduras en el vientre, debido a que por el calor se le pegó la remera, y en los dos piernas, pero aún no sabía la gravedad de las lesiones. "Por suerte no se lo veía tan mal, no se durmió ni lloró, ni nada", explicó a la radio.El hombre señaló que desconoce quién pudo ser el agresor, ya que no es de la zona. "Yo vivía en Neuquén y me trasladé hace poco acá, cuando comenzó la pandemia. Estaba en Neuquén haciendo unos trabajos y recién ayer volví para acá para ayudar a mi hermana, en un merendero", explicó. Dijo que en el lugar hay varias personas que tienen adicciones. "Cuando salí a buscar a este tipo, que parece que estaba con un grupo, los consulté y estaban todos “empastillados”, no me podían hablar, son un peligro para los chicos del barrio", dijo.