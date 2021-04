Pericias arrojaron nuevos detalles sobre el brutal crimen de Marcelo Cabeza

La Justicia avanza con la investigación del crimen de Marcelo Cabeza (49 años), chofer del Ministerio de Salud, quien fue brutalmente asesinado en Paraná.El lunes 29 de marzo, la Jueza de Garantías Elisa Zilli, dispuso la prórroga de la prisión preventiva por 45 días para Alan Ávalos y Matías Rodríguez, ambos imputados por el crimen.La medida fue consensuada entre los abogados defensores, Claudio Berón y Fernanda Álvarez; y la parte querellante a cargo de Marcos Rodríguez Allende y Boris Cohen.La Investigación Penal Preparatoria (IPP) continúa a cargo de la fiscal, Melisa Saint Paul quien entrevistó, al menos, diez personas. Algunos vecinos informaron que “los jóvenes estaban alcoholizados en horas de la madrugada del homicidio”.El testigo presencial y “segunda víctima” del hecho, tal como lo ubican la fiscalía y la querella, declaró que “estaban circulando en el auto de Cabeza para comprar estupefaciente en otros barrios”.La última información de los informes complicaría la situación de los acusados ya queSegún la acusación de la fiscalía, el hecho habría ocurrido en una vivienda ubicada en la esquina de calles Gianelli y Cortada 994 en dicho barrio.El teléfono marca Xiaomi, propiedad de Cabeza,, es decir, que utilizaba dos líneas.con información que aportaron los familiares de la víctima.El informe, de alrededor de mil páginas, contiene información importante para esclarecer el móvil del crimen: conversaciones de los chats; llamadas entrantes y salientes; y ubicaciones.Además, el resultado del diagnóstico anatomopatológico estableció queEl análisis de la pericia era importante para las partes para determinar si hubo alevosía o ensañamiento por este violento hecho.La fiscal Melisa Saint Paul comentó a“que no descarta ninguna hipótesis hasta el momento, porque no se terminó de investigar”.El abogado querellante, Rodríguez Allende expresó que “Por su parte, el abogado defensor de Matías Rodríguez, Claudio Berón, expresó “que Rodríguez tenía una relación de amistad con Cabeza. Entiendo que esa madrugada tuvieron un exceso de drogas y alcohol. Hay cuestiones sin resolver que se van a debatir más adelante”.En los próximos días culminarán las pericias telefónicas de los celulares de los acusados. Las comunicaciones que tuvieron Ávalos y Rodríguez el día del crimen podrían ser determinantes ya que la fiscalía investiga si el hecho fue premeditado por dos o más personas, lo que causaría la pena máxima.También restan los resultados de informes de química forense y balísticos que fueron solicitados por la fiscalía a laboratorios.Por último, falta conocer cómo se va a resolver el juicio: en el caso de que no se compruebe ninguna agravante en la IPP,o que la causa sea juzgada mediante juicio oral y público. Si la pena en abstractoEl brutal homicidio de Silvio Marcelo Cabeza, de 49 años, quien se desempeñaba como chofer del Ministerio de Salud, conmocionó a Paraná.El cuerpo de la víctima fue hallado calcinado en calle Virrey Vértiz en el interior de un Renault Clio que era propiedad de su hermana y al cual incendiaron con el hombre en su interior.Además, le habían cortado las manos, las cuales fueron halladas en el Volcadero municipal de residuos.