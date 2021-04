Policía recupera su libertad, tras no haber acuerdo en juicio por jurados

La jueza Alicia Vivian dispuso la libertad con restricciones del sargento de la Policía Mauricio Gómez. Así lo anunció tras el frustrado juicio por jurados por el homicidio del joven Iván Pérez en octubre de 2019 en el barrio Molinari de Gualeguaychú.“Tuvimos la audiencia de prisión preventiva, y los testigos que declararon no expresaron que pudieran sentirse atemorizados, así que le otorgué la libertad bajo ciertos requisitos. También hay una razón humanitaria, esta persona tiene varios hijos y necesita trabajar, y está demostrado que mientras tuvo prisión preventiva tuvo un comportamiento excelente”, indicó la magistrada.que el policía Gómez “recupera la libertad pero con restricciones. No puede acercarse al barrio Molinari, no puede tomar contacto con la familia de la víctima ni con los testigos de identidad reservada, fijar domicilio, no mantener contacto por redes sociales, y presentarse en Fiscalía a firmar cada 10 días”.Di Lollo señaló obre la falta de unanimidad en el jurado que “no estoy sorprendido, estaba dentro de las previsiones”, y ante una consulta manifestó que “estimamos que en menos de 60 días no creo que se llamará a un nuevo juicio”.