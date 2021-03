Mujer que sufrió un ACV tras asalto: "quiero justicia por mi mamá", dijo el hijo

Policiales Detuvieron a dos involucrados en asalto que ocasionó ACV a una mujer

Liliana Esquivo tiene 59 años. Está en grave estado después de sufrir un ACV minutos después de ser asaltada por sujetos en moto en Concepción del Uruguay. Fue internada en la Cooperativa de Medicina y su pronóstico no es alentador.El calvario de esta mujer y su familia, empezó el 16 de marzo a la salida de una confitería del centro de la ciudad, donde trabaja hace más de 20 años.Antes de perder el conocimiento, dijo el nombre de su hijo y le dio el número de celular a la mujer que la asistió. Segundos después se desvaneció y hasta hoy, está en un coma inducido y con respirador.Cuando Emanuel, su hijo, recibió la llamada salió corriendo y pensó que se había descompuesto, pero cuando revisó la cartera notó que faltaba el teléfono y se dio cuenta de que había sido asaltada. Inmediatamente hizo la denuncia.En el lugar no hay cámaras de seguridad que hayan registrado el robo, pero igualmente la policía detuvo a dos sospechosos. “En la comisaría actuaron rápido, pero hasta el momento no recuperaron el celular de mi madre, que gracias al sistema de localización, pude descubrir que fue activado a las horas que la asaltaron y el día después”, contó el joven el diálogo con TN."Quiero justicia por mi mamá", afirmó Emanuel, el hijo de la víctima del asalto. En tanto, fuentes policiales confirmaron este miércoles a Elonce que se produjo una nueva detención por el asalto a Liliana.En la noche de este martes, personal policial de Concepción del Uruguay, efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Santa María de Oro, lugar cercano a donde se habría cometido el ilícito, indicaron.En el lugar del allanamiento, se procedió a la detención de una mujer de 41 años, sobre la cual se sospecha, que habría tenido en su poder, el teléfono sustraído a la víctima, el cual no fue encontrado en el domicilio donde se llevó a cabo el procedimiento.La detenida fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde permanecerá alojada a disposición de la justicia.