Exnovia lo esperó afuera de su casa, lo agredió con cuchillo y le rompió el auto

Un hombre de 33 años denunció a su ex concubina por daños en la localidad misionera de San Pedro.



El denunciante expuso que, al llegar a su hogar de alquiler con una amiga, su ex concubina, Lorena D.L. lo estaba esperando con un cuchillo en mano.

Arrojó piedras y palos contra el rodado, por lo que le rompió todos los vidrios de las ventanillas y parabrisas de su Chevrolet Astra.



Además, la mujer intentó agredirlos con el cuchillo, pero los mismos salieron corriendo.

No padecieron lesiones, pero los daños al damnificado se elevan a una suma aproximada de 50.000 pesos, publica Misiones on line.