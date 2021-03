Tensión entre vecinos y gran despliegue policial: "echaron" a una familia

Eugenia Pérez, una vecina de la zona

No hay personas detenidas ni lesionados



Operaciones de la Departamental Paraná, Esteban Riquelme

Varios habitantes de barrio 4 de Junio, en diálogo conontaron que buscaban "el desalojo de una familia".manifestó que". Mencionó que los conflictos con esa familia se suscitan de esta manera "desde hace unos ocho meses.y el hecho quedó en la nada, no dejan pasar gente por el puente, roban y no dejan en el barrio, a nadie en paz".La mujer contó que los vecinos intentaron desalojar a esta familia de esa zona, "llegó la policía y nos sacó". Al lugar llegó personal de comisarías 31, 7º y 12º y móviles del 911.'", menciono Pérez.Dijo que el hombre acusado de "balear hace cinco meses a un joven en el pecho, es integrante de esa familia y sigue paseándose por las calles con un revólver en la cintura. Reiteradamente venimos haciendo denuncias"., de barrio El Perejil, barrio El Sol, de la Villa 351", añadió la habitante del lugar.Pérez se quejó de que "este tipo de situaciones es repetida", la policía "los resguarda un rato, se van y cuando se va la policía, vuelven a la madrugada y se instalan en el mismo lugar".Dijo que harán "una denuncia en la Justicia" porque "corremos peligro, las mamás llevamos los chicos a la escuela y nos agarran a ladrillazos con las criaturas".Apunto que en el barrio "somos de trabajo, todo el día y ellos andan delinquiendo, si venís a la madrugada, te roban hasta lo que no tenés. No dejan a nadie tranquilo".Desde, indicó aque llegaron al lugar, por "una problemática entre vecinos. Cuando llegamos al lugar, una de las partes se estaba retirando luego de las 21:20. No hay personas detenidas ni lesionados".La Fiscalía en turno ya interviene en los hechos.Dijo que". Elonce.com.