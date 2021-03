Secuestro de $28 millones: qué ocurrió con el dinero y con quienes lo llevaban

Qué ocurrió con el dinero y quienes lo trasladaban

Incautaron más de 28 millones de pesos que eran trasladados en una camioneta que ingresaba a Entre Ríos a través del Puesto Caminero Paso Cerrito, en el departamento Federación; el dinero era trasladado en conservadoras de tolgopor.“Las personas manifestaron tener la documentación que respaldaba este dinero, pero si bien tenían un estatuto, un balance de una empresa, no contaban con comprobantes por la extracción de cuentas asociadas a esta cooperativa fiduciaria”, comunicó ael jefe del Puesto Caminero Paso Cerrito, en el departamento Federación, principal Román Lanfranco.Y agregó: “Al no tener comprobantes de extracción de cuentas asociadas a esta cooperativa fiduciaria, con sede en provincia de Buenos Aires, se le dio intervención al Juzgado Federal a cargo del secretario Dr. Barraza”.La marcha de la pick up Toyota Hilux SW4, en la cual se conducían dos hombres mayores de edad oriundos de la provincia de Buenos Aires, había sido interceptada este lunes por la tarde en el puesto caminero ubicado a la altura del kilómetro 341 de Autovía Artigas.operaciones se realizan de manera bancaria por cuestiones de riesgos de su propia seguridad”.Lanfranco confirmó que el conductor del vehículo iba alcoholizado. “Un porcentaje mínimo, pero alcoholemia positiva al fin”, aclaró.Los hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires “tramitan la causa judicial en libertad porque no pesaba ningún tipo de medida sobre ellos; y el rodado también fue entregado a estas personas”, aclaró el funcionario policial.El dinero y la documentación que estas personas presentaron al principio, por medio de la División Toxicología, fueron secuestrados y entregados al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del secretario Dr. Barraza. “Fueron a un depósito de una cuenta judicial”, aclaró Lanfranco.Finalmente, el funcionario policial destacó que “al ser un puesto fronterizo, se hace hincapié en poder detectar cualquier tipo de delito que se pueda estar cometiendo, más aun, el tránsito de estupefacientes, un flagelo que afecta fuertemente a la sociedad”.