Violada y golpeada por encapuchados: “La tiraron para que la atropelle el tren”

Fue abordada en la calle por dos encapuchados

“La tiraron sobre la vía para que la atropelle el tren”

Permanece internada en el hospital de San Salvador la mujer de 40 años que fue violada y golpeada este fin de semana en la localidad de General Campos.aseguró ala hermana de la víctima.Se recordará que la mujer fue hallada tirada cerca del cruce de vías de la ruta provincial 18 durante la madrugada del sábado; fueron dos vecinos de San Salvador -que iban hacia General Campos- los que en el trayecto donde está el puente en construcción vieron un bulto y al acercarse se percataron que era una persona. El conductor de un vehículo que pasó, descendió y la tapó con su campera “porque estaba en un temblor por el mismo estado”.“Mi hermana estaba tirada sobre las vías del tren,”, explicó Viviana., indicó la hermana de la víctima al remarcar que la mujer habría sido abordada “entre las 22.30 y 23hs desde una calle de General Campos”. Pero las cámaras de seguridad de la Municipalidad no funcionaban al momento de los hechos, según lo que advirtió la mujer.“No pudo visualizar a las personas porque”, remarcó al mencionar que más detalles no pudo obtener de su hermana porque“Ella no se acuerda de nada porque despertó en el hospital de General Campos, no sabía qué le había pasado y sentía mucho dolor”, insistió la hermana de la víctima en comunicación con“La dejaron arriba de la vía del tren, y el tren pasaba a las 6.30hs”, reveló la hermana de la víctima al comentar que la mujer fue hallada alrededor de las 4.30hs del sábado.Viviana agradeció al comisario de General Campos, quien le aseguró que el hecho está siendo investigado. Pero apuntó a la labor judicial. “La, pero se me dificulta la obtención de datos porque no ha podido viajar.porque la revisaron tres médicos forenses”, explicó la mujer.Y agregó: “Me pasaron un número de contacto, pero me da la casilla de mensajes, o estoy 20 minutos con el teléfono. Vivo a 300 kilómetros de Concordia. Aunque si es necesario voy a viajar hasta allá porque como familia necesitamos saber qué pasó y cómo avanza la causa”.“Quiero que esto no quede impune porque las mujeres estamos cansadas de que nos maltraten”, sentenció al mencionar que “si es necesario, vamos a convocar a una marcha en pedido de Justicia”.