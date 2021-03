Mujer hallada golpeada en ruta 18: su hermana confirmó que "fue abusada"

Una mujer, oriunda de General Campos, de 40 años fue hallada tirada cerca del cruce de vías de la ruta provincial 18 durante la madrugada del sábado. “Estaba tan golpeada que no se podía mover”, indicaron allegados a la investigación.Según informó, “los jóvenes la encontraron alrededor de las cuatro de la mañana, creemos que a dejaron en las vías del tren para que la formación la atropelle”.Consultada sobre el estado de la víctima, explicó que “fue derivada a un centro de alta complejidad, debido los golpes que presentaba, la molieron a palos, es una cosa angustiante”. Además, agregó que su hermana tiene problemas de salud: “Sufre epoc y tuvo cáncer”.“Ella no reconoció a ninguno de los agresores porque tenían capucha y ahora está en estado de shock”, manifestó.Además, relató que presuponen que a su hermana la llevaron en un auto hasta la zona de las vías del tren y la dejaron abandonada. Además, indicó que no saben quiénes podrían ser los responsables del violento hecho.Al finalizar, pidió justicia y destacó el trabajo que realizó la Policía de General Campos.