Niño de tres años hallado fallecido: cómo lo encontraron y qué habría sucedido

Policiales Hallaron muerto a niño de tres años desaparecido en Neuquén

El pequeño Santiago Galdeano, de tanto sólo tres años, fue encontrado esta madrugada ahogado en un canal de riego ubicado en la margen norte de la calle Candolle, en la localidad de Plottier en la provincia de Neuquén.El cuerpo del niño fue hallado en un canal de un metro y medio de profundidad, que está al sur del predio de la pista de "Motocross Mx Pollo Mark". Se trata de un predio que está ubicado a unos 300 metros del ingreso al barrio Las Lilas, contiguo a la Autovía Norte.El nene era buscado desde las 18 horas del sábado cuando desapareció mientras estaba junto a su padre y su hermano de 12 años mirando las prácticas de la carrera que tendría lugar en la pista de motocross.Tras el trágico desenlace, tomó intervención en el lugar el personal policial del Departamento Criminalística, dependiente de la Dirección Judicial, quienes realizarán las pericias correspondientes y trabajadores del Centro de Atención a la Víctima, dependientes del Ministerio de Gobierno, que asistirán a los familiares y allegados de SantiagoLa triste noticia de la desaparición y búsqueda de Santiago movilizó al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien esta mañana se acercó al predio de motocross. Le transmitió a la familia su profundo pesar, le manifestó su acompañamiento y solidaridad ante semejante dolor.“Lamentablemente, ha pasado lo que deseamos que no pasara, una desgracia, un accidente, una gran tristeza. Todo nuestro acompañamiento y solidaridad a toda la familia”, sostuvo el gobernador a la salida del predio.Dijo que lo que se puede hacer en estos momentos de tanto dolor para los padres es “respetarlos y acompañarlos”.Gutiérrez confió: “Estuve con el papá y la mamá. Las autoridades judiciales van a dar toda la información, pero el hecho fue un accidente. Se ha ido caminando, jugando, hay un canal, habría fallecido ahogado en el canal. La justicia lo va a informar, no quiero ir por encima y anticiparme a sus tiempos”.El gobernador dijo que el cuerpo de buzos fue quien lo encontró al nene. “Obviamente que nuestro deseo no era encontrarlo de esta manera, hay un gran dolor y tristeza. Hoy es un día de tristeza, es una tragedia”, subrayó Gutiérrez quien llegó al lugar abordo de su auto particular.El comisario mayor Miguel Ángel Riu fue quien confirmó el hallazgo del pequeño. Luego tomó intervención personal policial del Departamento Criminalística, dependiente de la Dirección Judicial, quienes realizan las pericias correspondientes. También se interviene el Centro de Atención a la Víctima, dependiente del Ministerio de Gobierno, que asistirá a los familiares y allegados de Santiago.