Hallaron muerto a niño de tres años desaparecido en Neuquén

El niño de tres años que había desaparecido ayer en un circuito de motocross de la localidad neuquina de Plottier fue encontrado sin vida esta mañana en un canal de riego ubicado a 200 metros del lugar donde fue visto por última vez, según informó la Policía de la provincia.



Se trata de Santiago Galdeano, quien estaba con familiares en ese predio de Pollo MX Park para seguir la participación de su padre en una competición cuando se perdió de vista para los mayores, hacia las 20 de ayer.



A partir de entonces, se dispuso un inmediato operativo de búsqueda del que participaron 150 efectivos de diferentes fuerzas y organismos locales y provinciales, que concluyó esta mañana.



"Sin embargo y pese al intenso trabajo desarrollado por los más de 150 uniformados que participaron del rastrillaje, Santiago Galdeano fue hallado en horas de la madrugada sin vida, en un canal de riego ubicado en el sector del portón de acceso principal al predio", dijo en un comunicado la policía, que trabaja con la hipótesis de ahogamiento por inmersión.



El gobernador Omar Gutiérrez, en diálogo con la prensa local, expresó que "hoy es un día de mucha tristeza", y calificó al hecho como "una tragedia, un accidente".



El mandatario provincial contó que "de acuerdo a la información que se me ha dado ha sido un accidente. No hay hechos de violencia, se ha ido caminando, jugando, hay un canal ahí y habría fallecido ahí ahogado en el canal".



"Nuestro deseo no era encontrarlo de esta manera, al encontrarlo y encontrarlo de esta manera hay un gran dolor, una gran tristeza", manifestó Gutiérrez.



El mandatario provincial se acercó esta mañana al predio de motocross para acompañar a la familia y agradecer el trabajo de todos los que participaron de la búsqueda de Santiago.



En el lugar se encontraba personal policial del Departamento Criminalística, dependiente de la Dirección Judicial, quienes realizarán las pericias correspondientes y trabajadores del Centro de Atención a la Víctima, dependientes del Ministerio de Gobierno, que asistirán a los familiares y allegados de Santiago.



La municipalidad de Plottier emitió un comunicado en el que indicó que "ante la lamentable pérdida de la vida de Santiago Galdeano, la conmoción y solidaridad que despertó en la comunidad, la intendenta Gloria Ruíz, acompañando en el dolor a la familia y seres queridos, ha dispuesto suspender todas las actividades festivas y culturales que estaban previstas desarrollarse en el día de la fecha en la ciudad".