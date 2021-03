Intervinieron fiesta clandestina en Paraná: Secuestraron dos autos

La Policía de Paraná intervino en varias fiestas clandestinas este domingo en horas de la madrugada.



Según se informó, personal de Comisaría 14 se hizo presente en calle 19 de Abril al final, en donde se estaba realizando, según la denuncia al 911, una posible reunión social no permitida.



Al llegar, los policías no observaron movimiento de personas ni música. Realizaron una recorrida por la zona y localizaron varios vehículos, como así también personas entrando y saliendo de una vivienda.



La propietaria del lugar se negó a firmar el acta de infracción por violación al DNU. En el lugar había alrededor de 50 personas.



Personal municipal también estuvo presente y secuestró dos autos: un Fiat 147 y un Fiat Palio. Los conductores de los rodados no tenían licencia de conducir.







Otra reunión



Personal de Comisaría 4 intervino en una fiesta clandestina que se estaba realizando en calle Vicente del Castillo al final.



Al notar la presencia policial, los asistentes al evento comenzaron a darse a la fuga. Los efectivos lograron detener a un joven de 17 años, quien debía estar cumpliendo arresto domiciliario en calle Grella.



En comunicación con la Fiscalía en turno de Menores, se dispuso el traslado a la División Minoridad y Familia.