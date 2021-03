Se negó a declarar el jubilado acusado de matar a su esposa a machetazos

Un jubilado que fue detenido acusado del femicidio de la mujer con la que convivía, a la que habría asesinado de machetazos acusándola de haberle robado 1.000 dólares, se negó a declarar y continuará detenido. El hombre quedará por el momento apresado en una comisaría hasta tanto se resuelva su situación procesal.



Se trata de Luis Américo Palacios, de 87 años, que fue detenido luego de su propia hija hiciera la denuncia al encontrar a la mujer, Norma Alicia Miller de 57 años, muerta en una de las habitaciones de la casa que ambos compartían en Castelar, partido de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires.



El hombre, al ser asistido por un abogado público, se negó a declarar, aunque su propia hija manifestó ante la policía que su padre "había matado a la mujer porque descubrió que le había robado dólares".



El hecho se registró en una vivienda situada en Blas Parera y Ambrosio Lezica, del barrio El Triángulo de Castelar Sur. La hija de Palacios regresó el jueves a la noche a su casa de unas vacaciones con su esposo, y al ingresar, vio que las luces de la vivienda de su padre, ubicada en el mismo terreno, estaban apagadas.



La mujer fue a la casa de su padre para tomar mate pero, tras ingresar, encontró muerta con cortes en varias partes del cuerpo a Miller. Palacios le habría dicho a su hija que la había matado porque, le había robado 1.000 dólares.



"La realidad es que ese dinero no fue encontrado pero esa parte es materia de investigación ya que esa declaración no tiene validez judicial al negarse a declarar", precisó una fuente de la investigación.



Ante esa situación, la mujer de 61 años llamó al 911 y a los pocos minutos arribó el personal de la comisaría de Castelar. La médica forense que llegó a la escena determinó, en principio, que la data de muerte sería entre 12 y 18 horas antes desde el hallazgo del cadáver.



Además, los pesquisas establecieron que el ataque ocurrió con un machete, añadieron los voceros. "No hay ningún tipo de denuncia por algún conflicto anterior", dijo a Télam una fuente consultada y en relación con el supuesto robo.



La fiscal Marina Rueda, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 especializada en Violencia Familiar y de Género del Departamento Judicial Morón, acusó a Palacios por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".