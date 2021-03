Frenó para pasar un reductor de velocidad, lo asaltaron y le robaron la moto

Un hombre que regresaba en moto a su casa fue asaltado por dos delincuentes cuando frenó para cruzar sobre una “lomada de burro”, instalada en el bulevar 12 de octubre, a la altura de la carnicería La Blanquita, en Concepción del Uruguay.



A punta de pistola, los ladrones le robaron el vehículo y escaparon a alta velocidad. Por medio de las redes sociales, el damnificado, con ayuda de sus familiares, difundió la información del caso, en procura de recuperar la Honda Wave negra. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido un día, no lo logró.



El asalto se produjo en la madrugada de este miércoles, cerca de las 2:30. “Yo circulaba por el bulevar hacia el este, pero como hay un lomo de burro, bajé la velocidad y ahí me cerraron el paso. Uno de los dos me apuntó e hizo un disparo hacia el piso con su pistola”, recordó el motociclista a La Pirámide.



“Bajate y dame la moto”, dijo el hombre que le gritó el delincuente armado, quien cubría su rostro. Los asaltantes escaparon en la moto.



A pesar de la búsqueda, en el momento fue imposible dar con los malvivientes. Luego, el dueño de la motocicleta sustraída radicó la denuncia en la comisaría tercera. La causa fue caratulada como “robo calificado”.