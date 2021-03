Joven trans desaparecido en Buenos Aires: buscan cerca de la casa del detenido

Policiales Buscan a joven trans desaparecido hace 12 días en provincia de Buenos Aires

Familiares y vecinos de Tehuel de la Torre, el joven trans que está desaparecido desde el pasado 11 de marzo tras haber salido de su casa para ir a encontrarse con un conocido por trabajo, rastrillaron hoy por su cuenta descampados cercanos a la casa del hombre detenido por el caso, en la localidad bonaerense de Alejandro Korn.Así lo confirmó a NA, Verónica, la hermana del joven de 21 años, quien contó que este miércoles por la mañana decidieron salir a hacer rastrillajes con machetes y caballos en los campos de alrededor de la casa del detenido, mientras esperaban que la Policía retomara la búsqueda. Aparentemente a la familia le llegó la información de que hace unos días un hombre arrojó en esa zona varias bolsas de color negro, por lo que decidieron emprender la búsqueda por su cuenta.Este martes, los investigadores realizaron un nuevo allanamiento en la vivienda de Luis Alberto Ramos, quien permanece detenido como único sospechoso por la desaparición del joven, y además varios rastrillajes en el barrio La Esperanza, de Alejandro Korn, y en los alrededores, pero no dieron con el paradero de Tehuel.La semana pasada, en otro allanamiento realizado en el domicilio de Ramos, se encontraron restos de un celular quemado y una campera, similares a los que usaba el joven. Además, en ese operativo se secuestraron unos pelos y dos envoltorios de preservativos abiertos que estaban siendo analizados.La familia de Tehuel confirmó que él y Ramos eran amigos desde hace varios años, y que se conocían por el trabajo que hacían en una cooperativa.Ramos permanece detenido acusado por el momento por el delito de falso testimonio, ya que dio a los investigadores una versión del día de la desaparición de Tehuel, que se descubrió que era mentira. El hombre había contado que él había quedado en encontrarse con el joven y que le pidió que fuese a su casa.Pero allí, y según su relato, le dijo que no podía ofrecerle el trabajo, y entonces el joven le habría pedido plata para regresar a su hogar.Ramos dijo entonces que como no tenía efectivo, fueron juntos hasta un cajero automático y luego Tehuel se fue.Sin embargo, tras la investigación de esa versión, se descubrió que mintió porque su tarjeta de débito no marcó ningún movimiento, y tampoco las cámaras de seguridad del banco registraron que hayan estado ahí, tal cual contó el sospechoso. La causa está a cargo de la fiscal Karina Guyot de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente.