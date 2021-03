Robo en comercio de Colonia Avellaneda:“No es la primera vez que nos pasa”

En la madrugada de martes, personal dela Comisaría de Colonia Avellaneda, al transitar por calle Marcelino Román, visualizó violentada la puerta de un local comercial que funciona bajo la razón social “La Colonia”. En el lugar, un joven asomaba la cabeza.Al descender, los uniformados escucharon ruidos en la parte del fondo, donde vieron a dos ladrones salir corriendo. Lograron demorar a uno de ellos de 19 años de edad, mientras que otro se dio a la fuga.Los dueños de la despensa, Nancy y Cristian, contaron asobre el lamentable suceso.“En la madrugada de martes nos despertamos con corridas adentro de la casa y la policía nos informó que nos habían entrado a robar a nuestra despensa”, relató Nancy y agregó que “fue una desgracia con suerte, porque la policía actuó rápido y los ladrones no se llevaron anda”.Según detalló los delincuentes habían preparado una gran cantidad de mochilas con mercadería y diversos elementos listos para llevar.“Está cada vez peor, aparentemente un remisero vio lo que sucedía y dio el aviso a la Policía”, añadió.Por su parte, Cristian contó que no es la primera vez que les roban “teníamos miedo a hablar, pero esta vez nos cansamos. Es un esfuerzo muy grande el que hace mi esposa y lamentablemente esta gente no tiene piedad”.“El gobierno tiene muchas falencias y la Policía no cuenta con todo lo que necesitan. Los delincuentes eran menores de edad, entonces por más que los detengan luego los sueltan”, mencionó.“Antes Colonia Avellaneda era tranquilo, es un pueblo que tiene muchas tradiciones y quiere seguir igual”, culminó.