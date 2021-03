Veterano de Malvinas mató a dos ladrones y quedó detenido

Un sargento primero retirado del Ejército Argentino, de 60 años y veterano de la Guerra de Malvinas, mató en la madrugada del martes a una pareja de ladrones que intentó asaltarlo cuando llegaba a su casa en el partido bonaerense de Moreno. Un tercer delincuente logró escapar y está prófugo.



El inesperado y violento enfrentamiento se desató ayer sobre la calle Teniente Oscar Camilli al 5000 cuando el militar retirado abría el portón de su vivienda. En ese momento lo sorprendieron los tres sospechosos, que iban a bordo de una camioneta Renault Kangoo, lo amenazaron y la víctima reaccionó a los tiros.



En base a la reconstrucción que hicieron hasta el momento los investigadores, el exsargento se resistió al asalto, desenfundó una pistola 9 milímetros y disparó contra el vehículo de los ladrones. La respuesta de la banda fue desistir de sus intenciones de robo e intentar huir a toda velocidad, pero chocaron a unas ocho cuadras del lugar del hecho.



Los efectivos del Comando Patrulla (C.P.) de Moreno, que habían recibido un alerta al 911, encontraron minutos después a una pareja muerta en el interior de la Renault Kangoo. Según precisó el informe policial, el sujeto al volante tenía un disparo en el cuello y la mujer, en el asiento del acompañante, presentaba al menos tres balazos en el cuerpo: en la mano izquierda, en la pierna izquierda y en la espalda, a la altura del omóplato izquierdo.



El veterano de Malvinas quedó detenido preventivamente mientras la Justicia determina si actuó o no en legítima defensa. En tanto, buscan intensamente al tercer ladrón que escapó del lugar y se supo también que la camioneta que usaban los sospechosos había sido robada y que la patente que tenía colocada no era la verdadera.



Todavía sin salir de la conmoción por lo ocurrido, los vecinos se reunieron esta mañana para pedir la inmediata liberación de su vecino. “Él no se merece estar detenido, es un laburante, buen padre”, afirmó una vecina a TN, y remarcó: “Era la vida de él o la vida de los delincuentes”.



De acuerdo a los testimonios, la inseguridad es un tema de todos los días y se sientes desprotegidos. En ese sentido, contaron que ellos mismos se organizaron y compraron una alarma vecinal y cámaras de seguridad. “Todo eso sale de nuestros bolsillos, nos ayudamos entre nosotros”, resaltaron.



Intervino en la causa la Unidad Funcional N° 3 de los tribunales de Moreno - General Rodríguez.