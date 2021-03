Clausuraron una fiesta electrónica a la que convocaban por redes sociales

Una fiesta clandestina convocada a través de las redes sociales fue desactivada por la Policía de Paraná. El organizador de la fiesta electrónica fue notificado y los primeros asistentes se retiraron del lugar. El operativo fue en el marco de las medidas dispuestas por el gobierno nacional para mitigar el avance del coronavirus.Durante el operativo realizado en la noche del martes se desarticuló la fiesta clandestina que convocaba a bailar desde las 0 hasta las 12 de hoy. El personal policial llegó al predio ubicado en calle Caputo al final y tras constatar que estaba todo listo para comenzar con la fiesta se dispuso el cierre.Fuentes policiales confirmaron aque se detectó la presencia de varios vehículos y personas, espacios destinados a pista de baile, con luces y equipos de sonido acorde a esa circunstancia; un baño químico externo, una carpa iluminada y estacionamiento señalizado.Se notificó - por infracción a los Decretos D.N.U 67/21 y D.P. 48/21- al propietario de 35 años de edad y al organizador del evento de 40 años de edad. Luego se le dio intervención a personal de Habilitaciones Municipal, quienes labraron el acta correspondiente, y según se indicó, no se registraron incidentes.El evento, según el flyers de difusión en el lugar, se iba a contar con un puesto de enfermería, otro de fruta e hidratación. También los organizadores de la UP The WHEEL prometían que con el pago de la entrada había golosinas gratis, publicó