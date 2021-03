Conductor impactó contra una columna de alumbrado al “esquivar” una moto

Un siniestro vial ocurrió en la tarde de este martes, sobre Avenida Ramírez y su intersección con Sarobe. Según se supo, un oficial policial del 911 que conducía su auto particular, un Chevrolet Corsa, quiso esquivar una moto, “se abrió” e impacto contra la columnas de alumbrado de la avenida.El conductor recibió una primera atención médica en lugar, ya que presentaba un corte en la frente al impactar su cabeza contra el parabrisas del auto. Al circular con el cinturón de seguridad, evito una tragedia. Solo se presentaron daños materiales, registróComisaria de la patrulla 911 informó aque “el oficial venía de la ciudad de Diamante, luego de terminar su jornada laboral y por causar a establecer, quiso evitar una colisión y terminó impactando contra la luminaria. Según aportaron testigos, la moto siguió su camino”.Sobre el estado del conductor, dijo que “se encuentra bien, no perdió el conocimiento, pero de igual manera será asistido por médicos para corroborar que no presente otro tipo de lesión”.El tránsito en el lugar no fue interrumpido, pero redujeron la calzada derecha en sentido norte-sur.En el lugar trabajó División de Criminalística y una grúa retiró el vehículo del lugar.