Denuncian salvaje golpiza a un vecino: “Lo dejaron casi muerto”

Un muchacho de 29 años fue atacado este fin de semana en Santa Elena cuando regresaba de un mayorista al que había ido a comprar una caja de botellas de vino para la despensa de un vecino. Un sujeto lo atacó por la espalda, lo golpeó y “lo dejó casi muerto”, según contó la madre de la víctima a“Ramón iba a hacerle un mandado al vecino que tiene una despensa, éste le había pedido que le trajera una caja de botellas de vino del mayorista. Y cuando regresaba, con la caja al hombro, un sujeto 30 años le pegó por atrás -no sabemos con qué- y le produce un corte a la altura de la oreja”, contó aSandra, la hermana de la víctima.Como consecuencia del hecho, que se produjo este domingo en zona de calles Hipólito Irigoyen y Entre Ríos, el muchacho recibió ocho puntos de sutura en el cuero cabelludo. “Es que al caer, dio la cabeza contra el cordón y quedó inconsciente. Era un charco de sangre, además de los cortes por las botellas de vidrio que se rompieron”, detalló la mujer.Sandra comentó que llevó a su hermano hasta la guardia del hospital, donde le suturaron las heridas, pero -según denunció- no le hicieron ni una placa radiográfica para descartar lesiones óseas.“Casi me lo matan, porque gracias a Dios está contando el cuento. Si no fuera por una testigo, una chica que me avisó que estaba tirado en la calle, ni me entero. Porque el patrullero nunca apareció. Yo misma tuve que ir hasta la comisaría a hacer la denuncia, que tampoco me querían tomar”, acusó la mujer.En la oportunidad, también apuntó contra el fiscal de La Paz, Ricardo Daniel Bonazolla, quien no ha tomado intervención en el hecho “que en la comisaría le pusieron que fue lesiones leves. Y mi hermano está vivo de milagro, siendo que el golpe en la cabeza fue muy grave”, argumentó.“Esta persona anda por la calle como si nada, y la policía no puede hacer nada si el fiscal no se los ordena”, indicó.“Mi hermano está en cama con mucho dolor de cabeza. Y es la tercera vez que lo atacan, porque la primera vez fue un corte en la espalda y en la segunda, le hicieron perder un diente. El fiscal los tiene que citar para ver qué están ensañados con él, porque lo van a matar”, sentenció.