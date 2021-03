Encontraron a un hombre fallecido en su domicilio, pero no había nada forzado

Vecinos del Barrio Mosconi de la ciudad de Concepción del Uruguay se vieron sorprendidos ante el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los habitantes del lugar.



Fue este lunes pasadas las 21 horas, en el Sector C del Barrio mencionado, en el cual vivía una persona de avanzada edad, a la que al parecer hacía al menos dos días que no se la veía en la casa.



Se trataba de un hombre de unos 74 años, quién al parecer padecía problemas cardiacos y otros inconvenientes severos de salud.



Al llegar personal policial, se constató que no había signos de violencia en las aberturas y luego de ingresar a la vivienda, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida del septuagenario, el cual estaba en la cama del dormitorio.



Ante la situación, el personal de Comisaría Primera dio aviso a las autoridades y se solicitó la intervención al personal de la División Criminalística, para realizar las pericias correspondientes.



El cuerpo sería derivado a la ciudad de Gualeguaychú, por disposición de la Fiscalía interviniente, porque la morgue de local no tiene cámara de frío. La diligencia se programó para el jueves.



Según informa el portal 03442 no se observaron lesiones en el cuerpo, ni daños en la vivienda, en las puertas y ventanas cerradas, por lo que se estima que se estaría ante un deceso por causas naturales, lo que deberá ser confirmado por los médicos forenses.