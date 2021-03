Un auto dobló y la moto que circulaba detrás lo chocó: "Hice un giro permitido"

El choque se produjo en Avenida Ramírez y Cochrane, en la noche de este lunes. Lo protagonizaron una moto y un automóvil Nissan Bersa.El auto circulaba por Avenida Ramírez, en sentido norte- sur. El vehículo Nissan Bersa dobló en Cochrane y la moto "le impactó desde atrás".Hice un giro permitido, no hay ningún cartel que indique lo contrario", manifestó a, el conductor del auto."De pronto me di cuenta que una moto sin luces me había chocado atrás y el conductor quedó lastimado, pero no es tan grave; le dolía la pierna, su rodilla. Pegó contra el faro trasero. Esperemos que se encuentre bien la persona que venía en la moto", dijo el hombre.Estimó que el conductor de la moto "no atinó a frenar, ni a desviar el auto. Hubiese podido hacerlo porque tenía espacio para desviarlo"."Los daños solo fueron materiales", agregó.Trabajaron en el lugar Criminalística, comisaría segunda y décima.