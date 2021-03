Inspección Judicial donde falleció Julieta Riera: “Soy inocente” dijo Christe

Se realizó una inspección judicial en el edificio ubicado en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, donde falleció Julieta Riera. En el lugar estaba presente Julián Christe, único acusado por el hecho.Con total hermetismo, 20:05 horas de este lunes, ingresaron al domicilio el personal de Juicio y Apelaciones, autoridades policiales, abogados defensores de Julián Christe y la abogada querellante Corina Beisel; un fiscal y el juez.Según pudo saberpor información otorgada por la abogada querellante, debido a pandemia, en las audiencias orales y públicas que comenzaran el próximo 8 de abril, no se va a poder realizar la interrupción “clásica” en los juicios para que las partes asistan al lugar del hecho y “corroboren” las pruebas. Por ese motivo, este lunes llevaron adelante la inspección judicial, que será integrada a las pruebas.Pasadas las 20:40 finalizó el procedimiento y Julián Christe al salir del domicilio declaró aque “soy inocente y espero el juicio tranquilo”.Por su parte, el fiscal Ignacio Aramberry, dijo que “quisimos grabar los espacios donde sucedieron los hechos. No es una medida de reconstrucción del hecho, y la idea era que nadie haga declaraciones”.La inspección judicial se realizó en un departamento del 8vo piso “que da al corazón de manzana. El domicilio se encuentra precintado y fajado desde el día del hecho”, indicó.Con respecto al juicio, el letrado comentó que “hay una preselección con respecto a los jurados y el día previo al comienzo de las audiencias, se realizará la selección definitiva”.En tanto, el abogado defensor Franco Azziani, agregó que “hoy vinimos a ilustrar nuestra postura de que el acusado es totalmente inocente. Queríamos que quede registrado como estaban distribuidos los espacios, como eran las condiciones de habitabilidad y cómo sucedieron los hechos”.El acusado declaró en su momento que el hecho fue “un accidente y así volverá a declarar en el juicio. No hay constancia que acredite que hubo una discusión previa”, informó el letrado, y agregó que “en los informes estará especificado el grado de alcohol y estupefacientes que consumió tanto el acusado como la fallecida Riera”.Al finalizar, remarcó que “nosotros vamos a demostrar que la real dinámica de los hechos no ha sido como la fiscalía lo imputó a Christe”.Christe está acusado de haber asesinado a quien era su pareja, Julieta Riera, en uno de los departamentos ubicados en el edificio ubicado en la Plaza 1° de Mayo de Paraná. Riera fue atacada y asfixiada durante la madrugada del 30 de abril, para luego ser arrojada desde 19 metros de altura. Riera tenía 24 años.