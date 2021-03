Video: una mujer murió luego de ser asaltada por delicuentes en moto

María Rosa Daglio (56), psicologa, murió este viernes en Ramos Mejía (La Matanza). Hablaba por celular en la vereda, enfrente de su edificio, cuando un motochorro la asaltó y la golpeó.Todo sucedió cerca de las cinco de la tarde en la calle Belgrano al 300. En las imágenes que registró una cámara de seguridad se puede ver cómo María es arrastrada unos metros por el asaltante y se golpea al caer.Alertado del hecho, personal de la comisaría 2da. de Ramos Mejía llegó al lugar, donde una transeúnte le estaba haciendo maniobras de RCP a la víctima.Daglio fue trasladada al Hospital Haedo, donde los policías se entrevistaron con su hija, quien les dijo que la mujer sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.El fiscal Federico Medone, a cargo de la UFI especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quedó a cargo de la investigación, que en un principio quedó caratulada como "homicidio en ocasión de robo".Según Télam, todavía no se estableció si la mujer murió de un paro cardíaco producto del golpe tras su caída o del shock que le provocó ser víctima de un robo.Para ello, el fiscal Medone espera contar en las próximas horas con el resultado preliminar de la operación de autopsia que se realizaba en la morgue de La Matanza. No obstante, de acuerdo a las primeras averiguaciones médicas, no se trataba de un persona con problemas cardíacos.Una fuente vinculada a la causa expresó que "se está armando el recorrido de la moto, tanto al llegar al lugar como los pasos siguientes, a través de las cámaras de seguridad", para lograr la identificación del sospechoso.Madre y abuela, María había formado una nueva pareja en abril de 2012, con quien se mostraba en las redes sociales, siempre sonriente, en los distintos viajes que pudieron hacer por distintas partes del mundo antes de que llegara la pandemia de Covid-19. Había nacido en Junín, provincia de Buenos Aires.Debido a su muerte, a través de las redes sociales su familia convocó a los vecinos a concentrarse el viernes próximo a las 19 en la esquina de las avenidas de Mayo y Rivadavia, en Ramos Mejía, para decirle "basta a la inseguridad". Y pidieron: "No te quedes adentro con miedo, hoy lo mirás de la vereda de enfrente y mañana podés ser vos o cualquier ser querido. Te quitan todo en un segundo".La convocatoria para este viernes.