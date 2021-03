Policiales

Paraná

Domingo 21 de Marzo de 2021

Quiso ingresar a la casa de su ex pareja, se cortó la mano y fue detenido

El chico llegó a la casa de su madre con un corte profundo, pero no dio más detalles. La chica llamó a la Policía y contó que su ex pareja había querido trepar un tapial y, como no pudo, rompió un vidrio.