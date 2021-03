Dos grupos de rugbiers se pelearon a la salida de un boliche: un joven internado

Un joven de 21 años terminó hoy internado en terapia intensiva en Mar del Plata, a causa de las lesiones sufridas durante una pelea que protagonizaron dos grupos de rugbiers de clubes de la ciudad a la salida de un boliche, informaron fuentes policiales.



El hecho se produjo durante la madrugada, cuando al menos siete jugadores de los clubes Sporting y Mar del Plata se enfrentaron a golpes luego de abandonar el local bailable Quba, ubicado en la Escollera Norte, en la zona de Playa Grande.



Fuentes policiales indicaron que uno de los rugbiers, identificado como Santiago Blautzik, recibió golpes en el rostro y en el cuerpo, por lo que perdió algunas piezas dentales y sufrió lesiones en el rostro.



El joven debió ser trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Privado de Comunidad, donde permanecía internado en terapia intensiva.



De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambos grupos habían mantenido una discusión en el interior del boliche, y al dejar el lugar se pelearon en la calle.



Personal de Prefectura Naval Argentina y efectivos de la Comisaría 9na. intervinieron en el lugar tras el hecho.



El fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, inició de oficio una investigación por el delito de "lesiones", para determinar las eventuales responsabilidades penales.



Arévalo dispuso el análisis de cámaras de seguridad del lugar, y ordenó además la declaración de testigos del hecho como parte de la investigación.



Gustavo, el padre del joven hospitalizado, explicó en diálogo con Télam que "según las primeras versiones, Santiago fue golpeado de atrás, y después le pegaron en el piso, por lo que perdió el conocimiento por un buen rato y convulsionó en el lugar".



"Yo me enteré a las 5 de la mañana cuando mi hija me despertó para avisarme que lo habían llevado en una ambulancia al hospital, una situación horrible. Le hicieron placas y estudios y cuando lo vio a la mañana una neuróloga, él no sabía ni qué día era. Después pudo recuperarse un poco, pero sigue internado en terapia", aseguró.



El hombre explicó que en las próximas horas presentará una denuncia contra el presunto agresor, y señaló además que pidió ver las cámaras de seguridad del boliche "para tener precisiones de qué fue lo que pasó".