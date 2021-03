Le desfiguraron la cara a golpes para robarle la cartera

Dos malvivientes interceptaron a una mujer y la golpearon sin piedad hasta dejarla desmayada en el piso para robarle la cartera con todas sus pertenencias. La víctima caminaba por calle Las Heras casi Chile, porque había perdido el colectivo urbano; ocurrió en la tarde del jueves -a plena luz del día- en Concordia.“Me golpearon violentamente para sacarme el celular y, además, una cantidad de papeles que eran estudios que me habían realizado en mi cadera por una hernia de disco. Me robaron la cartera con mis documentos y me llevaron todo eso porque el celular estaba adentro de la cartera”, contó Griselda Liliana Franco aY continuó: “Sé que me llevaron al hospital por varias horas porque me golpearon y quedé desmayada, tirada en la vereda”.La mujer recordó que había salido del hospital Carrillo y, de ahí, se iba a la casa de un familiar. “Pero perdí el colectivo y me venía para mi casa caminando... En esa esquina había un muchachito y a unos 20 metros había una moto atravesada. Cuando yo iba pasando, el otro muchacho le gritó que me sacara la cartera, era una cartera de tela negra con vivos verdes y blancos”, rememoró la víctima del violento arrebato.“Yo en ningún momento me resistí, pero me golpearon en la cabeza y me desmayaron, me dislocaron el brazo”, agregó.La mujer fue auxiliada por vecinos, “pero los chorros escaparon en la moto -dijo Griselda. Ahora estoy con las secuelas de los golpes que recibí para robarme la cartera. Si yo los veo a los dos que me golpearon y me robaron los puedo reconocer enseguida”.Finalmente, la mujer salvajemente golpeada para robarle la cartera pidió ayuda a la comunidad: “Yo le ruego a la gente que si me pueden ayudar con comestibles lo pueden hacer trayendo algo a mi casa acá en mi casa en Balcarce 1.321”.