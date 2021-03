Arrojaron una molotov e incendiaron el vehículo de un dirigente gremial

Paraná Falleció en Paraná el conocido dirigente gremial Jorge Brocado

Arrojaron una bomba molotov e incendiaron una Renault Kangoo propiedad de Mariano Altamirano, dirigente y secretario adjunto del SUOYEM, el sindicato que nuclea a los empleados municipales de Paraná. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado, en calles Garcilazo y El Temple Argentino, del barrio Paraná XX, donde el vehículo se encontraba estacionado.Personal policial de comisaría decimosegunda y de la División Robos y Hurtos intervinieron para recabar indicios que permitan esclarecer el suceso. Según reportótras la muerte del secretario general, Jorge Brocado, él asegura que debería asumir como la cabeza de la entidad, pero el sector opositor liderado por Osvaldo Pacha Palacios (que no es empleado municipal) pretende expulsarlo para hacerse de la conducción.Luego siguió un pleito en torno a los fondos que maneja el sindicato. Es una suma que ronda el millón y medio de pesos por mes que la Municipalidad deposita en la cuenta del Suoyem del banco Bersa, en concepto de aportes sindicales de los casi 3.000 afiliados del gremio.Altamirano notificó al banco de la situación del gremio para que congelen las cuentas. Pero luego arribaron a la entidad financiera integrantes de la otra facción del sindicato, presentando como nuevo titular a un vocal suplente, con el secretario de finanzas. Según cuenta Altamirano, un gerente decidió abrirles nuevamente la cuenta bancaria. Por esto, el secretario adjunto volvió al Bersa y se quejó de esta situación ante sus responsables, ya que el Ministerio de Trabajo no emitió ninguna certificación. Después, Altamirano se dirigió al Municipio para que, con los mismos fundamentos, las autoridades no reciban a nadie para ninguna reunión de paritarias.El damnificado por el atentado contra su vehículo aseguró que el dinero que ingresa a la cuenta del SUOYEM “así como ingresa, se hace humo, sin saber el destino de esa plata”.El siguiente episodio fue el martes, cuando Altamirano recibió la visita en su casa de un escribano, acompañado por un grupo de la facción opositora del sindicato. Con un documento lo “invitaban” a que retire la notificación que había hecho en el banco.Luego, en la línea de tiempo explicada por el dirigente, sucedió que tras una reunión de la Federación que agrupa los sindicatos municipales del país, con el Ministerio de Trabajo, la cartera resolvió la “normalización” del SUOYEM, por lo que se debería convocar a elecciones. Esta noticia fue divulgada por Altamirano, quien horas después sufrió el atentado. “Oh casualidad que anoche mi auto estacionada se chocó una molotov”, ironizó el dirigente en diálogo conLuego de este episodio, en un comunicado suspicaz, quienes hoy dirigen el SUOYEM, repudiaron el “grave acontecimiento” en perjuicio de “un exintegrante de la Comisión Directiva”.Expresan su solidaridad y al mismo tiempo solicitaron “cautela con las acusaciones ya que todos tenemos una familia, por lo que no se puede acusar por acusar a cualquier persona”. Y agregaron: “Esperamos que estos hechos de vandalismo se aclaren lo antes posible y rechazamos cualquier tipo de vinculación con lo sucedido”.