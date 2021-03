Indignante: tiraron al piso a un nene de 11 años y le robaron su bicicleta

Un nene de 11 años fue asaltado por dos motochorros que lo golpearon y lo tiraron al piso para robarle la bicicleta.El asalto ocurrió el jueves a la tarde en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, ubicada a diez kilómetros de Rosario, y quedó registrado por una cámara de seguridad.La víctima del robo circulaba con su bicicleta por los alrededores de la ciudad deportiva de Rosario Central cuando fue atacado por un ladrón que se bajó de una moto y lo acorraló contra las rejas de una casa.En las imágenes se ve que los asaltantes habían pasado segundo antes por el lugar y al ver al chico volvieron sobre sus pasos para atacar a la víctima.El ladrón que se bajó de la moto intentó frenar al chico y lo empujó, haciéndolo caer al piso. Luego tomó la bicicleta, la cargó en la espalda y corrió unos metros hasta el lugar en el que lo esperaba su cómplice. El nene, asustado, huyó en la dirección contraria.

El video del robo, registrado por la cámara de seguridad de una casa, fue publicado por la madre del nene en Facebook. "Me duele Baigorria y toda la inseguridad que se está viviendo. Estas ratas hoy tiraron a mi hijo de 11 años y le robaron la bici en calle Neuquén. Barrio El Haras. La denuncia está realizada. Pero lo que más me duele el golpazo que le dieron. Los vecinos estamos realmente cansados de vivir así!!!!", escribió la mujer.El nene, según relató su mamá, sufrió sólo "algunos raspones", aunque quedó "muy asustado" por lo que le pasó."Como mamá, intento que no salga en horarios de la noche o tarde. Siempre anda en bicicleta en esta zona.", indicó la madre del chico en diálogo con El Tres.