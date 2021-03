Choque en Acceso Sur: "Mi hijo está conmigo, pero pudo ser una tragedia"

Paraná Explican por qué aún no multaron a conductor ebrio que transitaba en contramano

El conductor de un auto Chevrolet Corsa, que circulaba en contramano por la autovía en el Acceso Sur de Paraná, impactó de frente con otro vehículo, que a su vez fue colisionado por un Peugeot 504. Ocurrió este jueves en horas de la noche.que circulaba alcoholizado y hasta ahora no se le han aplicado multas ni sanciones.Al respecto, Sonia Moreira, madre de uno de los conductores afectado por el choque, expresó que “me siento bloqueada, aturdida, sin querer pensar lo que hubiera pasado si mi hijo no llevaba el cinturón de seguridad, por culpa de un inconsciente alcoholizado al frente de un auto en contramano”.“Mi hijo hoy está conmigo, bien, sólo con unos golpes y dolor de cuello, pero ¿si no hubiera sido así? Hoy me uno a todas esas madres que luchan por la justicia de la pérdida de sus hijos en mano a de estos hdp. Hoy digo que la justicia en la Argentina no existe, o sí pero solo para algunos hijos y amigos del poder de turno. Esta lacra va a recibir el mismo beneficio de una multa por un foco o cualquier estupidez que nos buscan para hacernos una infracción”, continuó en sus redes sociales.Asimismo, dijo que “los señores zorros de la Municipalidad de Paraná nos tuvieron dos horas esperando y nunca llegaron porque estaban ocupados. En fin, esos nos cuidan. Mi hijo quedó entre dos autos, podría haber sido una tragedia”.“¿Y si esta lacra choca un peatón, un chico en bicicleta? Le tocó a mi hijo y gracias a Dios está acá. Es indignación e impotencia, un montón de sentimientos juntos que hay que reprimir porque al fin y al cabo no sirve de nada hablar”, finalizó.