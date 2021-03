Una joven 13 años decidió no vincularse con su padre “por violencia familiar”

La Justicia de Corrientes respaldó la decisión de una adolescente de no vincularse con su padre "por reiteradas situaciones de violencia familiar", informaron fuentes judiciales.



La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Goya hizo lugar al recurso de apelación presentado por la madre de una adolescente de 13 años que solicitó se ampliara la restricción de acercamiento que tiene su padre.



Al respecto, señalaron también que la petición se realizó por "episodios de violencia denunciados sufridos por ambas", detallaron los voceros.



Respecto del caso, la publicación del Poder Judicial señala que "la joven, inmersa en una situación conflictiva con el padre y en el marco de un trámite de violencia familiar, se niega rotundamente a vincularse con él".



"La Cámara resolvió respetar esa decisión y además prorrogó la restricción de acercamiento", precisa el informe.



Respecto del relato de la adolescente, mencionan que expresó en forma clara que "no tiene relación (con su papá), que nunca la tuvo, que nunca fue nada importante para ella, que no aporta nada positivo a su vida, siempre la criticó, que critica a su familia, a su mamá, a sus abuelos maternos, queriendo ponerla en contra de ellos...".



"Al ser consultada sobre cómo le hubiera gustado que sea la relación con su papá, respondió "que sea un 'padre', que nunca estuvo para ella, que la criticaba, se quejaba y que la trató mal psicológicamente muchas veces", refiere el escrito judicial.



Finalmente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Goya también dispuso que en el plazo de tres meses la madre, o incluso el padre, "inicien un proceso de discernimiento del cuidado personal respecto de la hija, en el que se le deberá garantizar su derecho a participar y ser oída".