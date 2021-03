Asalto a farmacia: “Tras maniatarla, fueron directo a la habitación de la mujer”

Policiales Maniataron a una mujer y a su nieto en violento asalto a farmacia en Paraná

Dos personas que se encontraban atendiendo la farmacia Alberdi fueron maniatadas pasadas las 20 del jueves por malvivientes. Los ladrones entraron al local sito en Avenida Ramírez al 5.100. Armados y tras atar a las víctimas con precintos, empezaron a revolver la vivienda.que tras tomar conocimiento sobre el hecho delictivo “se hizo presente personal policial y se corroboró lo vertido. Afortunadamente no se alcanzó a concretar” el robo.Ratificó que “entraron dos malvivientes con armas de fuego. Redujeron a la señora que estaba con un menor. Ambos fueron precintados. Un tercer masculino quedó de campana. Se conducían en dos motovehículos. Una vecina vio movimiento extraño, dio aviso, los ladrones se dieron cuenta y se dieron a la fuga”.Interrogado sobre el asidero en torno a las versiones que daban cuenta de que uno de los implicados sería el interno de la cárcel de Paraná que permanece prófugo desde hace más de dos semanas, el comisario señaló que “por el momento no tenemos precisiones. Es todo materia de investigación”. Manifestó que por el momento no hay registros de las cámaras de seguridad y que trabajan en conjunto con el 911 y personal de la División Investigaciones.Salzman confirmó que “según la damnificada, la maniataron y fueron específicamente al dormitorio de ella, que fue el que revolvieron, pero se fueron sin llevar ningún elemento. Se dieron a la fuga cuando advirtieron que la vecina se había dado cuenta”, ratificó.