Un nene llevó balas a la escuela y se las repartió a sus compañeros

Un nene que cursa el quinto grado en una escuela de la zona sur de la ciudad de Rosario, protagonizó un llamativo episodio. Es que llevó balas a la institución educativa y se las entregó a sus compañeros en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. El chico es nuevo en el establecimiento y cuenta con un certificado de discapacidad.



Según trascendió, el colegio advirtió el suceso luego de haber recibido una carta que había realizado un grupo de padres, en la que afirmaban que un niño le repartió balas a sus compañeros. "Se trata de un nene con certificado de discapacidad, que es nuevo en la institución", detalló la representante legal del establecimiento.



También, aclaró que no se sabe específicamente cuántas balas fueron entregadas y que por el episodio se citó a los padres y al niño. "El nene no pudo relatar lo que pasó y la familia la explicación que dio es que eran balas que fueron encontradas en una maceta y el niño quiso dárselas a sus compañeros. Los directivos están armando un cronograma para citar a las demás familias y contarles lo que pasó", enfatizó.



En tanto, la directora del colegio primario, explicó, en diálogo con El Tres TV que "entendemos que no hubo ninguna acción maliciosa para sus compañeros y será objeto de trabajo. Pretendemos que esto no pase de largo y se dé un aprendizaje".