"Temo por mi vida": denunció a su hermano por maltrato e incumplir restricciones

Rafaela denunció a su hermano por violencia de género y al hombre le impusieron una restricción de acercamiento, pero según afirma la mujer, esta persona la incumple. Ella teme por su vida. Mencionó que "tiene terror" de llegar a la casa porque "no sé con qué me voy a encontrar".



Confió a Elonce TV: "Siento miedo, ayer a la noche lo sacaron de la casa y hoy volvió con la hija, con un policía y otra gente que quedó afuera de mi vivienda y luego pidió entrar. Esta persona (por su hermano) nos ha estado maltratando, diciéndome que no tengo nada que ver en esa casa. Somos los dos sucesores, él como hijo y yo como hija. Tengo una hija menor, con asma. Nadie me respondía sobre la suciedad y el abandono de la casa en la que nosotros vivimos, amedrentados por él. No nos dejaba usar el patio y cuando usábamos el baño nos maltrataba".



La mujer contó, con denuncia en mano que, a esta situación, su hermano "la debía solucionar en 30 días, pero no acató ninguna de las órdenes".



"Me dijo que yo estaba en connivencia con la jueza que resolvió que, si él no acataba, iba a ser excluido de la vivienda" contó, además.



"Ayer fue sacado de la vivienda por la segunda denuncia que hice, me dieron plena seguridad de que no se iba a acercar a mi casa, a mí, ni a mi hija. Fabio Marcelo Villaverde es mi hermano, llegó hoy a la tarde y entró con un policía y junto a su hija, tratándome muy mal", mencionó Rafaela.



De la misma manera dijo que la familia de su hermano "me amenazó diciéndome 'lo que me iba a pasar' si yo sacaba a su padre de la casa".



La jueza a cargo de la causa es la titular del Juzgado de Familia Nº 4, doctora Claudia Lafferriere.



Las denuncias fueron realizadas en comisaría sexta.



"Temo por mi vida, hoy cuando se fueron de la casa, lo hicieron de forma amenazante, me dijeron que no toque nada, que no fuera a limpiar, que no tenía que faltar nada, que no toque la bicicleta que está tirada en el patio. La casa está en un estado de abandono y suciedad", manifestó al mismo tiempo. Elonce.com.