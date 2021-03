Sufrió ACV durante un arrebato y está en coma: familiares esperan "un milagro"

El estado de salud de Liliana Esquivo (58) se habría agravado con el correr de las horas, tras su internación en terapia intensiva después de ser víctima de un arrebato que le causó un ACV en Concepción del Uruguay.Familiares de la mujer se mostraron muy angustiados por el pronóstico médico, ya que esperan lo peor por cómo se va desarrollando la situación con la gran hemorragia sufrida en el cerebro, publica 03442.“Hoy la pudimos ver. Está con respirador, en coma. El médico fue muy crudo y nos dio el peor de los pronósticos, por lo que solo esperamos un verdadero milagro. De la Policía quiero decir que se están portando de diez. Nos llaman en todo momento y nos van contando y nos muestran todo. Si bien tienen algo, no pueden aun vincular todo y uno de los testigos ahora no está seguro. Tenemos que esperar”, dijo Emanuel Baiz, hijo de la víctima.La víctima fue asistida y trasladada, pero su estado, lamentablemente, no da esperanzas de recuperación.El hecho generó el repudio de toda la comunidad, ante la cobardía de estos delincuentes que se aseguran el éxito de sus delitos atacando siempre a mujeres o personas mayores, con total cobardía e impunidad.La Policía, con personal de las Divisiones Investigaciones y Criminalística, trabaja en el caso analizando imágenes de cámaras de seguridad de la zona y en la búsqueda de testigos, bajo directivas de la fiscal de turno doctora Albertina Chichi.