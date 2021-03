El hermano del hombre que se llevó a Maia lo acusó de abusar de un sobrino

Policiales Con helicópteros y más de 700 policías buscan a la pequeña Maia

Luis, hermano del hombre que se llevó a Maia Beloso, la niña de 7 años vista por última vez el pasado lunes en el barrio porteño de Villa Lugano, lo acusó hoy de haber “abusado” de su sobrino, y afirmó que siempre “manoseaba a chicos cuando aparecía en casa”.“Abusó de mi sobrino”, aseguró Luis en declaraciones a TN, y añadió que no le habla porque “sé la porquería que es”.Afirmó que su sobrino le contó a su padre “cuando tenía 12 años y no quiso que hagan la denuncia por vergüenza a que lo cargaran sus amigos”.“No es la primera causa que tiene”, manifestó y afirmó que no sabe “por qué no fue detenido”.“No tiene perdón, no lo escondemos, no lo queremos y no le abriría la puerta de mi casa ni a palos”, dijo.Por su parte, Diego, el hermano mayor de Carlos, se refirió a la acusación de abuso de su sobrino y aseguró: “Sí, lo sé por mi hermana y por mi otra familia, yo no puedo decir ni sí ni no, sólo lo que me comentó mi familia”.“Hizo eso porque él fue toda la vida así: si le pone a diez muchachos jugando al truco y le pone diez pibitos jugando a la bolita, se va con los pibitos. Tiene problemas. Es un muchacho grande, pero no lo es, es una criatura”, señaló en diálogo con TN.Consultado sobre por qué su hermano se llevó a Maia, dijo que no sabe, y “por lo que veo en la tele él no la está arrastrando a ningún lado; algo pasó donde están viviendo, no se la llevó obligada”.“No sé, algo pasó con el muchacho nuevo (pareja de la madre de la niña), él y su mamá. Hace 15 días que lo conoce al muchacho”, declaró.Además, explicó que “el apellido Savanz" lo tiene porque su madre era menor cuando lo tuvo."Tenía 15 años y se hizo cargo una asistente social y quedó con el apellido de ella en la partida de nacimiento”, explicó Diego, quien tiene 9 hijos y vive en la ciudad bonaerense de Luján.“Va a seguir siendo mi hermano y por lo que haya hecho no lo voy a dejar de querer, lo lamento en el alma, no justifico lo que está haciendo”, relató.Maia era hoy buscada por fuerzas federales, bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires tras ser vista por última vez en una panadería del partido de Ituzaingó y luego por la colectora de la Autopista del Oeste en dirección al partido de Moreno, informaron fuentes policiales y judiciales.En un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal en el sitio institucional www.fiscales.gob.ar , el sospechoso fue identificado como Carlos Alberto Sierra (o Savanz), de 39 años, sobre quien pesa una orden de detención firmada esta mañana por la jueza Fabiana Galletti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57.