Con helicópteros y más de 700 policías buscan a la pequeña Maia

Según confirmaron fuentes policiales, la búsqueda permanecía mientras se dieron a conocer varias imágenes de la menor junto a su secuestrador en la estación de tren de Liniers, en la colectora de la autopista hacia Moreno y también detrás del Shopping Nine, de Moreno.Una de las últimas imágenes en la que se los ve juntos y en la bicicleta es detrás del centro comercial, ubicado en la Colectora Sur Acceso Oeste, alrededor de las 12:00 del pasado lunes.En otra se los ve una hora antes por la colectora de la autopista yendo en dirección al partido de Moreno.Dos horas antes, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno porteño registraron el momento en el que la menor se subió al tren Sarmiento en la estación Liniers junto a su secuestrador.Trascendió que cinco minutos antes de abordar el tren, ambos habían sido vistos en la esquina de Cuzco y Rivadavia.El hombre, que fue identificado como Carlos Savanz, llevaba su bicicleta, de acuerdo con esas imágenes difundidas este miércoles, pero en las mismas no se ve a la menor forcejear en ningún momento con el sospechoso.Maia desapareció el pasado lunes alrededor de las 9:00 en el barrio porteño de Parque Avellaneda, según lo denunció su madre, quien se encuentra en situación de calle en la zona de colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez.Este martes se activó el Alerta Sofía, que es un programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro.Varias personas dijeron ver a la niña en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires, pero también del conurbano bonaerense.Este martes, la madre de la nena contó a una radio porteña que recibió el llamado de una mujer que aseguró haber visto a la niña en el barrio de Almagro."Supuestamente la señora que llamó vio a la nena cruzando la calle en Medrano, en Almagro. Vio que la nena se le escapó a un individuo, la nena se cae y se raspa. Dio la descripción de la nena y, literalmente, era ella", relató la madre.Además, precisó que la mujer que vio la situación quiso auxiliar a la nena ante la caída, pero el hombre que la acompañaba se lo impidió.Este martes por la tarde, ante un llamado al 911, la Policía Bonaerense apresó en un asentamiento ubicado entre Ñandutí y Chopin, de Moreno, a una persona llamada Carlos Alberto Savanz.Según fuentes policiales, este era el hombre cuya imagen se estaba difundiendo en los medios.Sin embargo, horas más tarde el demorado fue liberado porque se trataba de un familiar del hombre buscado.Al momento de la detención, la fuerza provincial consultó en el sistema SIFCOP y surgió así un pedido activo vigente por Trata de Personas a requerimiento de Juzgado Federal número 1 para Savanz.Este miércoles, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, confirmó que los integrantes del Gabinete porteño se reunieron con la familia para brindarles toda la información que tienen hasta el momento registradas en las cámaras de seguridad sobre los movimientos que hizo el sospechoso junto a la menor el pasado lunes.Durante una conferencia de prensa que ofreció junto al secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D`Alessandro, Santilli fue enfático y dijo:"nuestro objetivo es encontrar a Maia", y remarcó el trabajo conjunto realizado por las fuerzas de seguridad de la Ciudad, la provincia y la Nación.En tanto, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló sobre la desaparición de Maia y dijo que encontrarla será como "buscar una aguja en un pajar"."Estoy en permanente comunicación con la Ciudad", afirmó el funcionario al expresar que las fuerzas de seguridad están realizando una tarea conjunta para encontrar a la pequeña."Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer", enfatizó Berni, quien expresó que el gobernador Axel Kicillof "está muy preocupado" y puso a disposición a efectivos policiales para encontrar a Maia.Berni se acercó a Villa Lugano para conversar con la familia de Maia tras el pedido de la madre de la nena, ya que los videos de las cámaras de seguridad mostraron a la niña junto a su secuestrador en las estaciones de Liniers y Castelar del ferrocarril Sarmiento y horas después en Moreno."Le expliqué a la familia y a la madre lo que estamos haciendo. Estoy en contacto permanente con el ministro de Seguridad de la Ciudad, trabajamos cámara por cámara hasta encontrar un lugar donde nuestra inteligencia criminal nos indique que se pueda hacer un rastrillaje", indicó Berni.Y agregó: "a veces la gente en situación de calle no tiene acceso a los medios y no sabe lo que está pasando. El gobernador decidió poner todas nuestras prioridades en resolver este caso que nos angustia a todos, que es la desaparición de una nena".La madre de la menor denunció la desaparición el pasado lunes antes personal de la Comisaría Vecinal 9 C, y contó que ella autorizó a que su hija fuera a cambiar su bicicleta por una más grande, a pedido de un hombre de 35 años llamado Carlitos, a quien conoció hace tres semanas y cartoneaba en la zona.