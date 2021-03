El Jefe de la Policía provincial se reunió con fiscales de Concordia

El Jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario Gustavo Maslein, estuvo este miércoles en la ciudad de Concordia y visitó la Jefatura Departamental, la Municipalidad y mantuvo un encuentro con los fiscales.



“Más que nada fue una visita al jefe departamental, como lo hacemos con todos los departamentos”, ya que a pesar de que “tenemos un contacto diario, venir a visitarlo hace bien”, dijo el Comisario y comentó que “también visitamos a los fiscales, con quienes trabajamos todos los días, y cruzamos por el municipio para hablar con el intendente Alfredo Francolini”.



Inseguridad en la ciudad

Consultado sobre los hechos de inseguridad, Maslein destacó que “el Comisario Cancio me tuvo al tanto del reclamo que hubo de los vecinos” y aclaró que “por supuesto somos conscientes de que hay hechos”, por lo que “estamos trabajando”.



En ese marco, subrayó que se desarrolló “una reunión con los fiscales, para coordinar acciones de trabajo, porque muchas veces los delincuentes son figuritas repetidas y hay que acumularles causas para que queden detenidos”, deslizó el Jefe de la Policía provincial.



Por otro lado, valoró que “estamos muy conformes con el trabajo de la departamental” y reconoció que “sé que la gente quiere más presencia en la calle, pero yo le explicaba a los fiscales que la pandemia nos afectó a nivel del personal, tenemos mucha gente que fue aislada por riesgo, por contacto estrecho y mucha gente fue infectada”.



Además, “nuestras escuelas el año pasado no pudieron funcionar y recién ahora incorporamos un grupo importante en Villaguay, en Paraná y próximamente uno en Rosario del Tala, también hay chicos de Concordia que están cursando y van a ser destinados a su ciudad”, adelantó.



Asimismo, subrayó que “conozco bien Concordia, sé cuáles son las jurisdicciones más complicadas y sé que hace falta más personal, más móviles, por lo que estamos trabajando para poder dar una solución”.



Hechos sin responsables

El comisario Maslein valoró que “en su mayoría, los homicidios han sido esclarecidos y son muy pocos en los que todavía no hemos tenido detenidos como resultado”.



Bajo esta idea, mencionó que “en el caso del empresario tabacalero" en alusión al crimen de Raúl Molina, “no es que se dejó de lado, sino que se sigue trabajando y faltan algunas pericias, pero creo que se va por buen camino”, aclaró.



A su vez, en cuanto al caso de Lucas Coquet, quien fue apuñalado por su bicicleta en la Costanera, “también se realizaron allanamientos y hubo secuestros, por lo que estuvimos charlando con el fiscal para ver si podemos aprehender a los autores”, puntualizó.



“También hablamos con el fiscal sobre que, tanto en Concordia como en la provincia, no tenemos hechos en cuanto a bandas organizadas, con hechos que son premeditados con una logística importante. Si tenemos hechos delictivos en la vía pública, como los arrebatos, que son hechos que irritan a quien es víctima, que muchas veces son mujeres que resultan golpeadas por un celular. Hay muchos factores que conllevan a eso, como el problema social, cultural, el consumo de estupefacientes”.



Tráfico de armas de fuego

Por otro lado, Maslein reconoció que otro de los grandes problemas que motivan los hechos delictivos, es la circulación de armas de fuego en la provincia. Al respecto, ponderó que “a diario se secuestran armas de fuego, pero siempre andan dando vueltas”.



De la misma manera, durante los allanamientos “no se las encuentra”, porque “por ahí son alquiladas, son prestadas, son movidas dentro de los delincuentes y es más difícil dar con ellas, secuestramos armas todos los días, pistolas, revólveres, escopetas, unidades que son puestas a disposición de la justicia”, pero “el delincuente también tiene su inteligencia para esconderlas”. (Diario Río Uruguay)