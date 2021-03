Seguidilla de robos a corralón de Paraná: el ladrón usa guantes, barbijo y gorra

Desde el corralón de materiales para la construcción de Avenida Zanni al 1800 en Paraná, denunciaron ala seguidilla de robos de los que vienen siendo víctimas:“Todos los fines de semana nos pasa lo mismo, adoptamos un montón de medidas de seguridad en el negocio, pero todos los sábados buscan una forma de volver a entrar y algo se llevan,. Son destrozos”, explicó ael encargado de Materiales Paraná, Javier Andreoli.Y continuó: “Todos los fines de semana tenemos que reponer algo y los costos de insumos de las maquinarias son altos, y nos producen un daño”.Los responsables del corralón aseguran queen el predio que da a Parque Gazzano. “Es siempre la misma persona, por la contextura física y un brillo que se ve en la zapatilla”, comentó al respecto.“Ingresa por los fondos, donde ahora pusimos perros Rottweiler, pero ni eso lo frena porque sigue cometiendo los delitos. Y es una intranquilidad durante todos los fines de semana porque no tenemos respuestas ni de la Policía, ni de nadie”, reprochó el comerciante.“Ya no sabemos qué hacer, qué medida adoptar, porque no hay fin de semana en el que podamos disfrutar después de una semana de trabajo”, explicó.Desde Materiales Paraná radicaron las denuncias correspondientes en comisaría tercera, pero personal de Criminalística que intervino en los robos,sostuvo Andreoli al remarcar queEl comerciante argumentó aque difundió los registros de las cámaras de seguridad “para alertar a los vecinos sobre estas personas que no tienen miramientos porque pese a las cámaras de seguridad, los perros y los sistemas de seguridad, ingresan igual al predio”.