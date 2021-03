Muerte en práctica estética: denuncian que los responsables siguen ejerciendo

Claudia Bertoldi falleció el pasado 23 de septiembre en un centro de kinesiología de Concordia al que había asistido para la realización de un tratamiento estético que consiste en colocar gas carbónico debajo de la piel, con el objeto de eliminar ciertas marcas, como ser estrías y grasa localizada.El esposo de la víctima, Guillemo Bertoldi denunció anteque los responsables del centro de kinesiología donde su hermana se realizó el tratamiento estético, continúan trabajando: "supuestamente"."Es algo preocupante ya que la justicia no actúa y no deberían estar ejerciendo para que no haya otra Claudia", sumó.Cabe recordar que el Ministerio de Salud confirmó que el centro de kinesiología no estaba autorizado para estas intervenciones, sobre este tema, Bertoldi apuntó que "el centro no tenía emergencia para actuar en temas como los que le ocurrieron a mi hermana. La inyección que le aplicaron tenia oxígeno y eso hizo que le estallara el corazón".Por su parte, el esposo de la víctima dijo que "ó. Cada uno va entendiendo como puede que fue lo que ocurrió", señaló.A su vez, manifestó que el Colegio de Kinesiólogos, "se manifestó con un gris dudoso, porque puertas para adentro dicen que si podían realizar tratamientos".Sobre los profesionales que aplicaron el tratamiento, indicó que "caminan por la calle como si nada, no toman conciencia, pasan por la puerta de nuestra casa como si nada"."El día que mi hermana falleció, Girardo (uno de los responsables) dijo que estaba para lo que necesitaba, pero cuando empezamos a investigar nunca más apareció""Estamos muy preocupados porque estamos esperando que la causa se eleve a juicio, el fiscal Nuñez nos había dicho que para diciembre se iba a elevar, y todavía seguimos esperando", manifestó el hermano.Y señaló que "hay una recolección de pruebas muy amplia e importante por lo que no sabemos que es lo que impide que la causa sea elevada a juicio".