Familiares de joven asesinado en barrio La Floresta renovaron pedido de justicia

Cristian Orlando González, de 21 años, fue asesinado a balazos tras un enfrentamiento registrado entre varias personas en calle República de Siria y Segundo Sombra, en barrio La Floresta de Paraná, el sábado 17 de agosto de 2019. Este miércoles, familiares y amigos se reunieron frente a Tribunales para exigir justicia.La hermana del fallecido Lorena, manifestó aque "lamentablemente no tenemos respuestas, lo único que nos informan es que tenemos que esperar la elevación a juicio".Según detalló "el culpable, estaba en Barrio Paraná VI, y lo detuvieron con armas, dinero y lo liberaron al día siguiente, a pesar de sus antecedentes. Tenemos conocimiento que el joven tenía una audiencia el 10 de diciembre, pero se suspendió por falta de abogados"."Este chico amenaza e sigue queriendo matar a más personas, a mi hermano lo mató por la espalda y pedimos que se haga justicia. Los testigos que saben lo que sucedió con Cristian tienen miedo y no quieren hablar", señaló Lorena.A su vez contó que "el asesino de mi hermano tiene un hijo y lo puede disfrutar, en cambio a mi sobrino le tenemos que explicar por qué no está su papá"."La familia del asesino siempre hace cosas así y queda en la nada, pedimos justicia", sumó.Sobre la causa manifestó que "el fiscal en Santiago Brugo, pero él no puede decir cuando llega el juicio".