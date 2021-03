Manejaba por un puente y le rompieron la ventanilla de “un piedrazo”

El hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando una mujer se trasladaba en su vehículo por el puente Alvear, en la ciudad de Concordia.



“Venía manejando a mi casa en Villa Adela y de un piedrazo revientan” el vidrio de la puerta trasera, contó la conductora.



La damnificada, que realizó la denuncia en sede policial, explicó que sintió “una impotencia terrible porque las personas que tendrían que ocuparse de la seguridad de los ciudadanos no hacen nada”.



Afortunadamente, el objeto contundente que le arrojaron no hirió a ninguno de los ocupantes del rodado.



Más casos

Inmediatamente, la publicación de la damnificada en las redes sociales, recibió un sinfín de comentarios, en donde se relataban casos similares y recientes; siempre en el mismo escenario: el puente Alvear.



“Hoy en el cole de las tres también pasó lo mismo: un piedrazo rompió la ventanilla del colectivo 8”, contó un usuario de nombre Gustavo. Por su parte, Mary contó que “a las 17 horas también le tiraron a un remís que me traía”.



Otro de los comentarios destacados, fue realizado por José y mencionó que “a las 17,10 horas pasamos para Concordia y nos tiraron una piedra, pero tuvimos suerte porque la piedra dio en el guardarrail: ya estamos hartos y cansado de estos hechos, a tomar medidas y que sea en serio”. (Diario Río Uruguay)