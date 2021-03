Desesperada búsqueda de una nena de 7 años que se fue con un hombre

Maia, una nena de 7 años desapareció en la Ciudad de Buenos Aires según lo denunció su madre, quien se encuentra en situación de calle en la zona de colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.



En reclamo de la búsqueda de la menor hubo un corte en Dellepiane, a la altura de Escalada, que fue levantado por la mañana, quedando varias personas a la vera de la autopista.



Al momento de su desaparición, su progenitora describió que su hija es de cabello negro, vestía remera y pantalón rosados y sandalias rosas.



La Fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dispuso dar intervención a Búsqueda de Personas.



Según contó la madre ante el personal de la Comisaría Vecinal 9 C, ayer alrededor de las 11 de la mañana autorizó que su hija fuera a cambiar su bicicleta por una más grande, a pedido de un hombre de 35 años llamado Carlitos, a quien conoció hace tres semanas y suele cartonear.



La madre de la menor relató que "ayer a eso de las 11 le pidió ir con su hija a cambiar la bicicleta de la niña por una más grande "y aclaró que "accedió al pedido pero no volvieron".



Sin tener más datos filiatorios de quien dice llamarse Carlitos, la mujer admitió no tener más datos del hombre: "solo que es delgado, con barba candado, de unos 35 años aproximadamente y tenía remera y pantalón negros y zapatillas blancas".



Un testigo contó que vio a un cartonero sacar a las 11 de la mañana la bicicleta de la menor de un contenedor de basura en Dellepiane y Miralla, tras lo cual dos tíos de la niña le sacaron la bicicleta y la llevaron al interior del barrio Cildañez, donde continuaban las investigaciones.