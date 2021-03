Narcotráfico: concedieron la libertad condicional a Luciana Lemos

, quien permanecía con prisión domiciliaria, cumpliendo la condena de cuatro años de prisión efectiva que le impusieron tras el juicio en diciembre de 2019. Fue una pena reducida por su arrepentimiento y por sus aportes a la investigación, con declaraciones que corroboraron con numerosas pruebas que constan en el expediente.Según la resolución a la que accedióla defensora pública oficial Noelia Quiroga solicitó el beneficio de libertad condicional a favor de Lemos,, desde el 1° de enero de este año, tal como lo establecen tanto el Código Penal como la Ley de Ejecución de Penas.El fiscal general José Ignacio Candioti dictaminó que corresponde se autorice a la condenada a ingresar al régimen de libertad condicional. Además de argumentar su postura en las mismas cuestiones legales, destacóSe recordará que con minuciosos detalles, Lemos dio su versión sobre las vinculaciones políticas con el narcotráfico. El juez de Ejecución y vocal del TOF, Roberto López Arango, sostuvo que “transcurrido el plazo he de merituar que hasta la fecha no se han comunicado irregularidades en el cumplimiento de la prisión domiciliaria por parte de la condenada, por el contrario se ha autorizado a Lemos a desempeñarse laboralmente en un local comercial como empleada y a realizar dos cursos de su interés, respecto del cual tampoco se registraron incumplimientos”.El juez también ponderó que “a ello, se le suma que la condenada ha presentado importantísima colaboración con la Justicia, circunstancia que ha sido valorada favorablemente por el Tribunal al dictar la sentencia correspondiente”.En otro tramo de la resolución, se dio por cumplida la pena de multa de 30.000 pesos que le impusieron a la mujer, no porque la haya pagado sino porque estuvo detenida durante el plazo en que podría haber recibido la libertad condicional, desde inicios de este año.Tras caer detenida, Lemos había declarado dos veces por su propia voluntad y contra el consejo de su defensora, a mediados de 2018. Luego se mantuvo en silencio y durante los tres meses de juicio no abrió la boca hasta el último día, cuando tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras, y explotó en un desahogo que estremeció a todos los acusados, abogados defensores, fiscales y jueces: “Cada cosa de lo que dije es verdad (...) Ellos saben cada cosa que describí, ellos saben cada cosa de lo que me hicieron pasar, y ahora vienen a decir que es mentira. Ellos saben bien todo lo que hicieron”, dijo la mujer mientras lloraba y aclaró: “Los tres”, en relación al exintendente Sergio Varisco, el exconcejal Pablo Hernández y la exfuncionaria Griselda Bordeira.