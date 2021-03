Fiscal apuntó a rol de los padres de adolescente que atropelló y mató a ciclista

Policiales Adolescente de 14 años que manejaba un auto atropelló y mató a un ciclista

El fiscal Marcelo Germinario afirmó que el adolescente de 14 años que atropelló y mató a un hombre en la localidad bonaerense de González Catán, e hirió a su hijo de 5 años, “está internado bajo custodia policial” fuera de peligro y apuntó a los padres “que no cumplieron su rol”, mientras que vecinos de la zona se manifestaron en la zona para pedir justicia por las víctimas.“Está hospitalizado con custodia policial a raíz de la medida de seguridad dictada por el juez de garantías a pedido de la fiscalía, que fue dispuesta el mismo sábado (día del siniestro) a partir de las pruebas existentes”, señaló Germinario en diálogo con Télam.Dijo que “la situación familiar indicaría, a simple vista, que los padres no cumplieron su rol. El chico hizo lo que hizo porque no se le han puesto límites” y añadió que “las medidas de seguridad se otorgan en un hecho grave y si hay cierta vulnerabilidad de los derechos”.“Los padres no pueden aducir que desconocían la situación”, sostuvo el titular la Fiscalía de responsabilidad penal juvenil N 2 de La Matanza.Explicó que “conforme a la ley 13.634 el joven no puede ser punible de sanción penal”, y precisó que “se va a realizar una audiencia en la que el juez decidirá si continúa con la medida de seguridad que le pedí”Además, sostuvo que “se va a avaluar con estudios psicológicos médicos y sociales”.En tanto, la tía contó -junto con vecinos- que el niño le contó que “él piensa que mi hermano está en el hospital, que lo están curando y que va a volver, y no va a volver. No se lo vamos a poder explicar nunca”, dijo.“¿Para qué vamos a seguir, para que mañana lo veamos en la calle? Si yo hago algo voy preso y él no paga nada”, manifestó.Luego sostuvo que “mató a una persona, no mató a un perrito. Estoy de pie pero estoy muerto”, dijo refiriéndose a su situación emocional.La víctima mortal fue identificada como Elisandro Ramón Teves Aranda (47), mientras un niño de 5 años sufrió lesiones y tras ser asistido por vecinos fue trasladado al hospital Simplemente Evita.Por su parte, desde la Asociación Civil Luchemos por la Vida, consideraron que "esta tragedia es inaceptable. Es, fundamentalmente, responsabilidad de los padres, que le permitían usar el vehículo a un menor. Y también de las autoridades, que no controlan a quienes conducen un vehículo".Para ellos, "es una cadena de irresponsabilidades. No asumir estas responsabilidades es ser co-responsables de estas tragedias cotidianas, que la sociedad no puede tolerar más", explicaron a través de un comunicado.Y recordaron que la Ley Nacional de tránsito sólo habilita a obtener la licencia de conducir automóviles a mayores de 17 años, con autorización de sus padres si son menores de edad. Esta es la edad mínima, no la obligatoria, para conducir."Los padres deben ser conscientes de los riesgos a que se exponen los jóvenes conductores que, por diversas razones, son población de riesgo en el tránsito. Ellos necesitan ser especialmente capacitados para conducir seguros y acompañados por los padres o conductores expertos, si ellos no lo son, en sus primeras experiencias al volante", concluyeron. (Télam)