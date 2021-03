Pueblo Belgrano: Allanaron el municipio y la casa de concejal detenido con droga

En el marco de la causa que se inició con la detención del concejal de Pueblo Belgrano, Andrés Irigoyen, quien transportaba en su vehículo 30 kilos de marihuana y fue interceptado por un operativo de Gendarmería en Corrientes, en la noche del lunes se realizaron dos allanamientos en forma simultánea en la vecina localidad.



Uno de ellos fue en la vivienda de Andrés Irigoyen, ubicada en calle 13 de Marzo a pocos metros de la Ruta Provincial 42 y el otro en el Municipio de Pueblo Belgrano, donde se hicieron presentes un importante número de efectivos de Gendarmería Nacional, al mando del titular del Escuadrón 56 de Gendarmería Gualeguaychú, Comandante Principal Ariel Paniagua.



Según pudo saber ElDia, el allanamiento fue ordenado por el Juez Federal de Gualeguaychú, doctor Hernan Viri y se buscaron elementos que tuvieran vinculación con la causa que se inició tras la detención de Irigoyen y otras dos personas en la noche del viernes.



Asimismo, el Municipio de Pueblo Belgrano a través de un comunicado, expresó que "en la noche del lunes, pasadas las 22 horas, el Juez Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Hernán Viri, allanó las instalaciones de la Casa Municipal de Pueblo General Belgrano en el marco de la causa que investiga la vinculación del ahora ex concejal Andrés Irigoyen con hechos de narcotráfico que son de público conocimiento".



En otro párrafo se indicó que "el resultado del allanamiento fue negativo. Gendarmería Nacional no halló ningún elemento de interés para la causa, ya que no existen en la Municipalidad de Pueblo General Belgrano oficinas privadas ni computadoras privadas de los concejales".



"En todo momento las autoridades del Concejo Deliberante prestaron colaboración y facilitaron acceso al personal de Gendarmería", finaliza el mismo.