Localizaron a joven de Concordia que era buscada en Paraná: explicó qué le pasó

Paulina Palacio, una joven de 18 años oriunda de Concordia, fue localizada este lunes después del mediodía en la Terminal de ómnibus de Paraná, confirmaron allegados a Elonce.



“Pasó que fui a un after en la loma del congo y perdí el bondi. No avisé porque no había señal”, explicó Paulina a través de una publicación en sus redes sociales. Confirmó que se encuentra bien.



Se recordará que la madre de la muchacha había implorado a Elonce que la ayuden en la búsqueda de su hija, dado que temía que sea víctima de violencia de género por parte de su novio o pareja, a quien ella no conocía. Tras la intervención policial, la joven iba a ser revisada por el médico, mientras su madre aguardaba si tenía que viajar a Paraná a buscarla o si ella podía regresar por sus propios medios.