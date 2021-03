Falso secuestro: comisario apuntó al uso “irresponsable” de las redes sociales

Policiales La Policía y la Justicia establecieron que no hubo ningún secuestro en Paraná

Sobre el uso “irresponsable” de las redes sociales

Cómo actuar ante un hecho delictivo

“Se viralizó a través de redes sociales la situación de una mujer que había secuestrada en una camioneta por tres personas. El personal policial comenzó a movilizarse para establecer la veracidad de la información y a la hora de conocer la difusión, recibimos el llamado de una señora que manifestaba que una camioneta había secuestrado a una mujer en calle Yancovich y Espejo de barrio Belgrano. Ante este llamado al 911 se activaron todas las áreas pertinentes, se comisionó a personal de comisaría sexta hasta el lugar y se dio intervención a Trata de Personas de la Dirección Investigaciones para aclarar la situación”, detalló ael jefe de la División 911, Esteban Allegrini.Y continuó: “El número de la señora que llamó quedó grabado en el 911, por lo que nos comunicamos con ella, pero no quiso aportar datos y cortó la comunicación; no pudiéndose establecer una nueva comunicación”.Al comentar que “se está tratando de llegar hasta la mujer para poder aclarar la situación”, el comisario encomendó: “Sería muy importante que esta señora llame al 911 y se entreviste con el personal policial a los fines de poder aclarar la situación porque hasta el momento no hay ningún tipo de denuncia, ni pedido de localización”.Comentó además que “personal policial de Trata llamó a ese número telefónico que circuló a través de redes sociales, pero nadie atendió”.El funcionario policial apuntó que “las redes sociales son de gran utilidad y de gran información si las usamos responsablemente, pero el uso de esta manera provoca un gran desgaste en el personal policial y una desatención en la prevención, ya que varios móviles se constituyeron y el personal se movilizó en cosas que fueron falsas”.“Estas formas irresponsables de manejar las redes sociales hacen mucho mal”, sentenció. Y agregó: “El utilizar las redes sociales de forma irresponsable, como se hizo, produce un desgaste y un mal uso de la fuerza policial ya que se distrajeron todas las áreas policiales en la búsqueda para tratar de si esto (el secuestro) era cierto o no, descuidando la prevención”.En ese sentido, reveló que “hasta un 25% de las llamadas al 911 son falsas”. “Se advierte sobre (falsos) hechos delictivos, que distraen la atención del personal policial”, apuntó.Al ratificar que “cuando uno llama al 911 está denunciando un hecho”, Allegrini explicó que “para que la situación sea creíble, la persona que llama al 911 debe ponerse a disposición del personal policial a los fines de ser entrevistada y sacar la mayor cantidad de datos posible”.“En caso que un familiar no regrese a horario, si no sabemos nada de esa persona, no atiende el teléfono, la forma correcta es llamar 911 para que comisione al personal policial al lugar; o dirigirse a la comisaría más cercana para realizar un pedido de localización y que las diferentes áreas que se encargan de la búsqueda de personas y tareas investigativas puedan movilizarse responsablemente”, recomendó.