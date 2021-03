Vecinos de Colonia Avellaneda reclamaron más seguridad ante aumento de delitos

Un patrullero para toda la ciudad

Una multitud de vecinos de Colonia Avellaneda, se manifestaron frente a la municipalidad, denunciaron un aumento en los hechos delictivos de la ciudad y exigieron soluciones. En tanto, el intendente atendió a los ciudadanos.“Estamos cansados, hay muchos robos, le roban celulares, mochilas, zapatillas, carteras, sobre todo a chicos cuando van a la escuela y mujeres”, sentenció una mujer que se encontraba frente a la municipalidad, aEn tanto, otra que estaba presente, señaló que “no vivimos tranquilos porque tenemos vecinos molestos, se drogan, hacen ruido y nos toca ir a trabajar amanecidos, ya hicimos muchísimas denuncias y no tenemos respuestas”.“La inseguridad es terrible, no hay patrulleros, hace falta más policías y los ladrones son muchos. Cuando la policía va, habla con ellos y luego pasa lo mismo”, sumó.En tanto el comisario de la localidad, Peralta, aclaró que “estamos tramitando herramientas para ampliar la operatividad logística,En este sentido, explicó que “tenemos colaboración de otras áreas de la Departamental, la comisaría cuenta con un móvil, pero hay otros patrulleros en la ciudad”.Consultado sobre las denuncias de los vecinos sobre diversos hechos delictivos, Peralta manifestó que “se recepcionan las denuncias, comunica a Fiscalía y se trabaja en función de las mismas”.Sobre los hechos delictivos más sfrecuentes dijo que “son por robos, ruidos molestos, y hacemos recorridas permanentes para darle tranquilidad al vecino”.Por su parte, una de las vecinas presentes, Vanesa contó que “nos reunimos con el comisario para preguntarle qué es lo que sucede, la delincuencia se triplicó. Este viernes sábado y domingo, hubo muchos robos en horarios picos. Los delincuentes son menores de edad y roban descaradamente”.Y sentenció: “La Policía está cansada porque no tiene las herramientas y las leyes cuidan a los delincuentes”.A su vez, contó que “somos muchos los comerciantes que fuimos afectados y pedimos soluciones”.Durante el encuentro, el presidente municipal manifestó que realizó muchas peticiones pata pedir que los ayude, ya que él no tiene jurisdicción en temas de seguridad.